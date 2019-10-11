صور.. رئيس حى وسط الإسكندرية يقود حملة مسائية مكبرة لإزالة إشغالات الطريق

شن حى وسط الإسكندرية، حملة مسائية مكبرة لإزالة اشغالات الطريق مساء اليوم، حيث تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع لاجتيه بالإبراهيمية.

وأشار بيان صادر اليوم ، إلى أنه تم إزالة صبة اسمنتية مخالفة بالشارع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحرير محاضر اشغالات ومحاضر إتلاف اسفلت للمخالفين ، كما تم التواصل مع شركة نهضة مصر وحضور عمال الشركة حيث تم كنس وتجريف الشارع ورفع المخلفات، خاصة الناتجة عن إزالة الصبة الاسمنتية ، وتم رفع الاشغالات بالشارع والتحفظ عليها، بمشاركة مدير إدارة اشغال الطريق بالحى.

وفى إطار استجابة لشكاوي المواطنين، وتيسيرا لحركة المرور، وفتح الشوارع والارصفة أمام المارة ، وتم التحفظ علي سيارة قلاب صغيرة من اعمال ترميم بدون ترخيص بفرع البنك الأهلي بالرصافة ، وذلك في اطار محاربة ظاهرة أعمال الترميم بدون ترخيص وفرض القانون ،بمشاركة رئيس وحدة التحفظ ،مفتش المتابعة بالحي، ومفتش الإدارة العامة للمتابعة ، وتم إيداعها بديوان عام الحى.

يذكر أن حى وسط قام برصد وايقاف الأعمال المخالفة للترميم بفرع البنك الأهلى أثناء المرور الميداني لمفتشي المتابعة خلال الاسبوع الماضى ،بالاضافة الي التحفظ على السقالات المعدنية والمعدات المستخدمة وايداعها بديوان عام الحي



جانب من الحملة



الحملة المسائية