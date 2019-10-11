صور.. حرائق تلتهم الأخضر واليابس وتدمر عشرات المنازل فى كاليفورنيا

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

قال مسئولون إنه تم اعلان حالة التأهب القصوى فى معظم مناطق ولاية كاليفورنيا، اليوم الجمعة، بعد اندلاع حرائق فى جنوب الولاية أدت إلى تدمير العشرات من المبانى .

واجتاحت النيران متنزهاً للمنازل المتنقلة على بعد 70 ميلاً (115 كلم) شرق لوس أنجيليس وسط ظروف حارة وعاصفة.

وقالت ابريل نيومان، المتحدثة باسم إدارة مكافحة الحرائق فى ريفرسايد، لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن سائق شاحنة ألقى القمامة من سيارته على جانب الطريق بعدما اشتعلت فيها النيران، مما أدى إلى اشتعال الحريق.



أحد رجال الإطفاء



النيران تستعر وتلتهم الأخضر واليابس



النيران تلتهم أشجار



النيران تلتهم الأشجار



النيران تلتهم سيارة



النيران تلتهم نخلة



النيران فى كاليفورنيا



محاولات السيطرة على النيران



مكافحة النيران