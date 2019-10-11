سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. حرائق تلتهم الأخضر واليابس وتدمر عشرات المنازل فى كاليفورنيا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:28 م
صور.. حرائق تلتهم الأخضر واليابس وتدمر عشرات المنازل فى كاليفورنيا حرائق تلتهم الأخضر واليابس فى كاليفورنيا
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسئولون إنه تم اعلان حالة التأهب القصوى فى معظم مناطق ولاية كاليفورنيا، اليوم الجمعة، بعد اندلاع حرائق فى جنوب الولاية أدت إلى تدمير العشرات من المبانى .

واجتاحت النيران متنزهاً للمنازل المتنقلة على بعد 70 ميلاً (115 كلم) شرق لوس أنجيليس وسط ظروف حارة وعاصفة.

وقالت ابريل نيومان، المتحدثة باسم إدارة مكافحة الحرائق فى ريفرسايد، لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن سائق شاحنة ألقى القمامة من سيارته على جانب الطريق بعدما اشتعلت فيها النيران، مما أدى إلى اشتعال الحريق.

أحد رجال الإطفاء
أحد رجال الإطفاء

 

النيران تستعر وتلتهم الأخضر واليابس
النيران تستعر وتلتهم الأخضر واليابس

 

النيران تلتهم أشجار
النيران تلتهم أشجار

 

النيران تلتهم الأشجار
النيران تلتهم الأشجار

 

النيران تلتهم سيارة
النيران تلتهم سيارة

 

النيران تلتهم نخلة
النيران تلتهم نخلة

 

النيران فى كاليفورنيا
النيران فى كاليفورنيا

 

محاولات السيطرة على النيران
محاولات السيطرة على النيران

 

مكافحة النيران
مكافحة النيران

 

مكافحة حرائق الغابات
مكافحة حرائق الغابات

 

 

 

 


كاليفورنيا

حرائق كاليفورنيا

غابات كاليفورنيا

النيران تلتهم الأخضر واليابس

تدمر المنازل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة