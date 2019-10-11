صور.. جولات مفاجئة على 10 مراكز شباب بالإسكندرية لضمان انتظام العمل

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تنظيم جولات فجائية على مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية، لضمان انتظام العمل بها والوقوف على كافة المستجدات، وتذليل كافة العقبات.

وأشار بيان صادر اليوم، الى أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة قد قامت بتشكيل لجان متابعة من إدارة المتابعة الداخلية، حيث قامت اللجنة بمتابعة كافة السجلات وبحث كافة المستجدات بمراكز شباب (الشهيد محمد على المسيرى، مركز الحرية، مركز الشلالات، مركز السيوف، مركز المطار، مركز طوسون، مركز أبوقير، مركز العمراوى، مركز الأنفوشى، المنشية البحرية الظاهرية).

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية على مناقشة مشكلات تلك المراكز مع مسئولى المراكز وإمكانية تطوير الأنشطة المقدمة لأبناء محافظة الإسكندرية لجذب المزيد من الاعضاء من مختلف الاعمار بما يضمن شغل واستثمار أوقات فراغ الشباب والبراعم بما هو نافع ومفيد.

وشددت الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية على ضرورة تشكيل لجان للمتابعة والقيام بجولات تفقدية مفاجئة للهيئات الشبابية والرياضية، وذلك لضمان انضباط العمل، وتذليل كافة العقبات الى جانب بحث إمكانية تطوير الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية لتوسيع قاعدة الممارسين لها، وفقا لخطة وزارة الشباب والرياضة التى تستهدف اكتشاف الموهوبين فى مراكز الشباب فى مختلف المجالات وتفريغ طاقاتهم، وذلك بناء على توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية.



المكتبة



صالة الالعاب



مركز شباب الانفوشى



مركز شباب السيوف



مركز شباب الشلالات_1