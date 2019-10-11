صور.. جمارك الصادر بالدخيلة تحبط تهريب كمية من الأرز

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بالدخيلة برئاسة مصطفى الغرباوي مدير عام جمرك الصادر من ضبط محاولة تهريب كمية من الأرز الأبيض المحظور تصديره طبقا لقرار وزير التجاره والصناعه رقم 722 لسنة 2016 وبالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات التصدير والشحن على الرسائل المصدرة بالمنطقة اللوجستية بجمرك صادر الدخيلة برئاسة الدكتور ياسر يسرى اشتبه محمد عبد المعطي مأمور التعريفة ونشأت محمود مأمور الحركة فى مشمول حاوية 20 قدم مقدم عنها شهادة جمركية صادر نهائى رقم 19837 لسنة 2019 بإسم شركة ع . ت . ت والصنف المصدر طبقا للمستندات عبارة عن 80 برميل مخللات بوزن 20 طن مصدرة إلى لبنان .

وتم تشكيل لجنة جمركية لكشف الجميع لمشمول الحاوية من محمد عبد المعطي مأمور التعريفة ونشأت محمود مأمور الحركة وعزت عبد الرحيم مدير إدارة الحركه والسيد رشاد عبده مدير الحركه وعبد الحميد عوض سعد من مكافحة التهريب ومحمد كمال محمد من الأمن الجمركي .

وبالمعاينة الفعلية تلاحظ أنه يوجد 2 رصة لبراميل من لدائن صناعيه فوق بعضهما بعرض الحاوية بحيث تغلق الطريق تماما وبتدقيق النظر خلف الرصة الثالثة من البراميل تم الشك فيما خلفها فتم إنزالها فتبين وجود 760 شيكارة بها 19 طن من الأرز الأبيض مخبأه خلف براميل المخللات وتقدر قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 380 ألف جنيه .

قرر حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و مجدى الأنصاري رئيس قطاع النظم والإجراءات والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.