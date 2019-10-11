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صور.. توافد الأطباء على انتخابات النقابة ببنى سويف

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:10 م
صور.. توافد الأطباء على انتخابات النقابة ببنى سويف الانتخابات
بنى سويف ـ هانى فتحى

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بدأت نقابة الأطباء، فى بني سويف، اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي للنقابة، بمقر النقابة بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث تم فتح الصناديق في تمام الساعة التاسعة صباحا، وسط تواجد بعض أعضاء الجمعية العمومية مع بدء التصويت، وتواجد أمني لتأمين الانتخابات.

انتشرت لافتات الدعاية الإنتخابية، وعدد من مؤيدى المرشحين حول مقر النقابة، بالإضافة إلى بعض الموظفين المكلفين بتوجيه الناخبين لأماكن لجان التصويت حسب فئاتهم.

ويخوض الانتخابات 4 مرشحين على مقعد النقيب الفرعي للمحافظة حيث يتنافس كلأ من الأطباء : أحمد الشرقاوي "النقيب الحالي"، وأحمد ابو خضره "الأمين الحالي للنقابة"، وعلاء ابو خضره، ومصطفى هارون وكيل النقابة الأسبق، على أن يختار عضو الجمعية العمومية مرشح واحد فقط.

وعلى مقعد فوق 15 عام، يتنافس كلأ من الأطباء: أحمد خفاجى، وجمال ميشيل، ومحمد يحيى، ومصطفى هارون، وهاني همام، على أن يختار عضو الجمعية العمومية اثنين فقط من المرشحين.

وعلى مقعد تحت السن يتنافس كلأ من: أيمن هنداوي، ريهام نجاح موسى، شريف هاشم، محمد شعبان عبد العليم، محمود معوض، وهاني أحمد، على أن يختار عضو الجمعية العمومية اثنين فقط من المرشحين.

 

انتخابات اطباء بنى سويف (2)

انتخابات اطباء بنى سويف (2)

 

انتخابات اطباء بنى سويف (3)
انتخابات اطباء بنى سويف (3)

 

انتخابات اطباء بنى سويف (5)
انتخابات اطباء بنى سويف (5)

 

انتخابات اطباء بنى سويف (6)
انتخابات اطباء بنى سويف (6)

 

انتخابات اطباء بنى سويف (7)
انتخابات اطباء بنى سويف (7)

 


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