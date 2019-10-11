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صور.. تظاهرات بعدة مدن سورية تحت شعار يسقط أردوغان "الإرهابى الإخوانى"

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:54 م
صور.. تظاهرات بعدة مدن سورية تحت شعار يسقط أردوغان "الإرهابى الإخوانى" تظاهرات فى سوريا
كتب محمد جمال

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نظمت الفعاليات الأهلية والاجتماعية والدينية فى محافظة الحسكة ظهر اليوم وقفتين احتجاجيتين فى مدينتى الحسكة والقامشلى تنديداً بالعدوان التركى على الأراضى السورية وبمخططات أردوغان الإجرامية بحق الأهالى وقصفه الأحياء السكنية التى أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء المدنيين وإصابة العشرات.

لافتات ضد أردوغان
لافتات ضد أردوغان

 

شيوخ وقساوسة ضد العدوان التركى على سوريا
شيوخ وقساوسة ضد العدوان التركى على سوريا

 

تظاهرات فى سوريا
تظاهرات فى سوريا

 

وأكد المشاركون، بحسب وكالة الأنباء السورية، أن النظام التركى الداعم للإرهاب التكفيرى منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا والمشارك بشكل مباشر فى سفك الدم السورى يقوم بعدوانه اليوم فى محاولة لفرض مخططاته وأطماعه التوسعية بعد أن فشلت أدواته الإرهابية فى تحقيق مراده وهزيمتها أمام أبطال الجيش العربى السورى.

وققة
وققة

 

ولفت المشاركون إلى أن العدوان التركى على الأراضى السورية هو احتلال غاشم تجب مقاومته بكل الوسائل الممكنة داعين إلى توحيد الصف الداخلى والالتفاف حول الجيش العربى السورى لأنه الضمانة الوحيدة لحفظ الأرض ووقف الأطماع الخارجية.

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

مئات السوريين يتظاهرون ضد العدوان
مئات السوريين يتظاهرون ضد العدوان

 

وقفة ضد العدوان التركى على سوريا
وقفة ضد العدوان التركى على سوريا

 


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