صور.. المئات يخرجون إلى شوارع هونج كونج فى احتجاجات تطالب بالديمقراطية

رويترز

نظم المئات من المحتجين المطالبين بالديمقراطية مسيرة عبر الحى التجارى بوسط هونج كونج اليوم الجمعة وانتشروا فى طريق رئيسى وعرقلوا حركة المرور فى المدينة التى تتأهب لاضطرابات جديدة فى عطلة نهاية الأسبوع.



احتجاجات هونج كونج

وفتحت الشركة المشغلة للمترو جميع المحطات فى الصباح لأول مرة منذ أسبوع قبيل موجة الاحتجاجات الجديدة المناهضة للحكومة بينما بدأ المجلس التشريعى للمدينة أولى جلساته منذ اقتحم المحتجين مقره فى يوليو.

وتراشق الأعضاء المؤيدون لمؤسسات الدولة فى البرلمان بالألفاظ مع الأعضاء المطالبين بالديمقراطية قبل بدء الجلسة مما يلقى الضوء على التوتر والانقسامات فى المركز المالى الآسيوى بعد أربعة شهور من بدء الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية والتى كثيرا ما شابها العنف.



احتجاجات هونج كونج

وفى داخل القاعة كان بعض أعضاء المجلس يضعون على وجوههم أقنعة سوداء، مثلما يفعل المتظاهرون، بينما حمل آخرون لافتات كُتب عليها "وحشية الشرطة ما زالت مستمرة، كيف نعقد اجتماعا؟".

ووضع الأقنعة على الوجوه محظور بموجب سلطات الطوارئ التى فرضتها رئيسة هونج كونج التنفيذية كارى لام قبل أسبوع.



جانب من التظاهرات

وأعلنت الشركة المشغلة للمترو الذى يستخدمه نحو خمسة ملايين راكب يوميا أن جميع الخطوط ستغلق فى العاشرة مساء (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة قبل أكثر من ساعتين عن موعد الإغلاق المعتاد لإجراء المزيد من أعمال الإصلاح بعدما أشعل محتجون النار فى محطات بأنحاء المدينة.

وأعلنت الحكومة أنها لن تطبق المزيد من إجراءات الطوارئ.



تظاهرات بالأقنعة

وقالت السلطات إنها ألقت القبض على أكثر من 2300 شخص منذ تصاعد الاحتجاجات فى يونيو حزيران، الكثير منهم دون السادسة عشرة من العمر.