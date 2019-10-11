صور.. القوافل الطبية بأسوان تصل لأطراف المناطق النائية وتقدم خدماتها مجانا

أسوان - صلاح المسن

تجوب القوافل الطبية التي تنظمها صحة أسوان قري ونجوع المحافظة فى ظل حفاوة جميع المواطنين و تعاون من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة حيث تتمثل الخدمات التى تقدمها القوافل الطبية فى الكشف المجانى لجميع التخصصات، وتقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للأهالى الغير القادرين على تحمل نفقات العلاج.

وتشهد القوافل الطبية التي تنظمها مديرية الشئون الصحة بأسوان إقبالاً كبيرا، في حين يناشد المواطنين زيادة التخصصات وزيادة عدد القوافل .

وتواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية من أجل توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين فى كافة أنحاء المحافظة بشكل مباشر وذلك تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لتوصيل الخدمة الصحية من خلال الاستمرار فى تنظيم القوافل الطبية المتنقلة وتحقيق أكبر استفادة ممكنه منها وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة على أكمل وجه.

بداية يقول "محمد عوض الله " من أهالي أسوان أنه يناشد بأن يتم عمل قوافل كبري تشمل مستشفيات ميدانية وتتميز بتوافر كافة التخصصات الطبية والأطقم الطبية المشاركة من أجل الإرتقاء بعمل القوافل مع التشبيك مع المجتمع المدني حتي تحقق القافلة الطبية هدفها .

ويقول" علي سعدي " من أهالي أسوان أنه يقترح أن تكون هناك خطة للقوافل تعتمد علي استهداف المناطق الجغرافية والتجمعات السكنية البعيدة التي تشهد عجزاً للأطباء في الوحدات الصحية القروية مع التركيز علي تخصص طب الأسنان.

فيما يقول " منصور الحجازي " من أهالي اسوان أنه بداية يشيد بالجهود الحثيثة المبذولة من قبل القائمين علي القوافل الطبية بأسوان ، نظرا للخدمات الطبية المتنوعة التي يتم تقديمها .

فضلاً عن الجهود التثقيفية والتوعوية التي تصاحب هذه القوافل مؤكداً علي أهمية توجية القوافل لأطراف المراكز البعيدة عن المستشفيات الكبري .

ويلفت "عمرو عبده " إلي ضرورة أن يتم الإعلان عن القوافل الطبية المجانية قبل قدومها بأيام ولكي يتم دعوة المواطنين للتردد علي هذه القوافل للكشف عن الأمراض .

من ناحية أخري يؤكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أنه تم تنظيم 2 قافلة طبية للكشف المجانى على أهالى قرية منيحة بمركز كوم أمبو، وأيضاً قرية النزل التابعة لمركز إدفو حيث إستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل الطبية بالمديرية، ولفت وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أن كل قافلة طبية ضمت العديد من التخصصات والتى نجحت فى إجراء الكشوفات الطبية على 3441 مواطن ومواطنة فى قرى منيحة والنزل، بجانب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ، كما شملت فعاليات قافلة طبية أيضاً صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة بالمجان ، فضلاً عن عقد ندوات تثقيف صحى لأكثر من 855 سيدة من أهالى قرى منيحة والنزل.