صور.. الحرائق تلتهم مساحات كبيرة من الغابات بكاليفورنيا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

قررت شركة "بى جى أند إي" المشغلة لمرفق الكهرباء فى ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية اليوم الجمعة قطع التيار الكهربائى عن مساحات واسعة من الولاية تجنبا لإندلاع حرائق الغابات، وذلك خلال تعرض الولاية لموجة رياح عاتية، مما يعرض نحو 1.9 مليون مواطن للعيش فى الظلام.



الحرائق بكاليفورنيا



وقال المدير التنفيذى للشركة بيل جونسون - حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية - "يجب علينا أن ننتظر حتى يمر هذا الطقس السيئ، وعلينا أن نقوم بفحص خطوط الكهرباء التى يبلغ طولها 25 ألف ميلا بعد انتهاء موجة الرياح، وبعد التأكد من سلامتها سنقوم بإعادة التيار الكهربائى بالولاية".



الحرائق تلتهم السيارات



وأضافت القناة أنه تم غلق المدارس والمحال التجارية نتيجة لانقطاع الكهرباء عن الولاية.



وكانت الشركة قد أفادت بأن انقطاع الكهرباء سيستمر لعدة أيام، فى تخوف من أن تتسبب الرياح العاتية التى تتعرض لها الولاية فى إسقاط خطوط الكهرباء العلوية أو إحداث حرائق غابات أثناء تلامسها مع الأشجار، حيث تعرضت الولاية لمثل هذا النوع من الحوادث من قبل.



ألسنة من اللهب



انتشار الحرائق



تعطل الحركة المرورية



جانب من الحرائق



حرائق الغابات فى كاليفورنيا