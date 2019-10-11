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صور.. التصدى لـ4 حالات بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء شرق الإسكندرية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 07:04 م
صور.. التصدى لـ4 حالات بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء شرق الإسكندرية التحفظ على مواد البناء
الإسكندرية - جاكلين منير

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شن حى المنتزه أول شرق الإسكندرية حملات للتصدى للبناء المخالف فى نطاق الحى، وذلك تنفيذا لتعليمات حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه أول، لمواجهة ظاهرة البناء المخالف وإيقاف الأعمال، حفاظا على أرواح المواطنين من التعرض للمخاطر.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن الحى شن حملة بقيادة مدير إدارة أشغال الطريق والإعلانات، ورئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع، ووكيل ادارة إشغال الطريق، ومعاون إشغال الطريق ووحدة الإزالة، حيث تم إيقاف أعمال بناء وتشوينات بالدور الخامس علوى رقم 19 شارع الفخرانى ملك حفنى بحرى، وتم التحفظ على هيتلى كبير وكمية من الأخشاب.

كما تم إيقاف الأعمال وفك جزء من أعمدة الدور الثالث بالعقار رقم 32 شارع إسكندر إبراهيم، وتم التحفظ على كمية من الأخشاب، والأسمنت، فيما تم إيقاف أعمال بناء مخالف للدور الخدمات بسطح الدور التاسع علوى ناصية شارع خليل حمادة مع جمال عبد الناصر، كما تم التحفظ على خلاط بشارع دار عيسى من جمال عبد الناصر لقيام المخالف ببناء الدور الخامس علوى خدمات على كامل المسطح.

من جهة أخرى قام أخصائى الرصد البيئى بمتابعة حالة النظافة داخل مختلف قطاعات الحى، والتأكد من عدم وجود أى تجمعات قمامة داخل نطاق الحى ومتابعة أعمال التجريف والكنس بنطاق الحى.

التحفظ على الاخشاب
التحفظ على الاخشاب

 

التحفظ على مواد البناء
التحفظ على مواد البناء
ايقاف بناء مخالف
إيقاف بناء مخالف

 

بناء مخالف
بناء مخالف

محافظ الاسكندريه

الاسكندرية

البناء المخالف

حى المنتزه

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