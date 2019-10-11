صور.. افتتاح مهرجان الصعيد المسرحى وتكريم محافظ أسيوط

أسيوط - ضحا صالح - هيثم البدرى

أناب اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة لافتتاح مهرجان الصعيد المسرحى للفرق الحرة فى دورته الرابعة "دورة الكاتب المسرحى ألفريد فرج"، والذى تنظمه جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة فى الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2019 بقصر ثقافة أسيوط تحت رعاية وزارة الثقافة واللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتور زياد بهاء الدين رئيس جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية والكاتب الكبير الدكتور محمد سلماوى والكاتب والأديب سعد عبدالرحمن وضياء مكاوى مدير عام ثقافة أسيوط ومحمد البشير رئيس حى غرب والكاتب والأديب درويش الاسيوطى ووسام درويش مدير قصر ثقافة أسيوط وأعضاء لجنة التحكيم من المخرجين والأدباء ولفيف من الكتاب والمثقفين والفنانين الشباب.

وبدأ حفل الافتتاح بعرض مسرحى لمشاهد قصيرة من أعمال الكاتب والأديب ألفريد فرج ثم عرض لفيلم تسجيلى عن المسيرة الثقافية للكاتب والأديب الفريد فرج ثم أعقبها كلمة الدكتور محمد سلماوى التى أشاد فيها بالأعمال المسرحية المشاركة وبأهمية الادب والثقافة فى نهضة الأمم، مشيرًا إلى أهمية الفن المسرحى فى مصر ودور الأدباء والمثقفين والكتاب فى النهوض به ودعم الحركة الثقافية فى مصر.

ووجه الدكتور زياد بهاء الدين رسالة شكر وتقدير لمحافظ أسيوط على جهوده فى دعم ورعاية الحركة الثقافية بالمحافظة، فضلًا عن الدعم المقدم لمهرجان الصعيد المسرحى ليخرج فى أبهى صوره، مشيدًا بحفل الاستقبال وبدعم وزارة الثقافة للمهرجان ليخرج فى دورته الرابعة بمشاركة العشرات من الفرق المسرحة والفنية وعشرات الكتاب والأدباء ومخرجى المسرح.

وأكد سكرتير عام المحافظة – خلال كلمته - اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالنهوض بالحركة الثقافية والفنية ودعم قصور الثقافة والأنشطة الثقافية لصقل خبرات ومواهب الشباب لتنمية الإنسان المصرى وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة فى قطاع الثقافة ورؤية مصر 2030 مؤكدًا دعم محافظ أسيوط المستمر لجميع فعاليات قصور الثقافة بالمحافظة والجمعيات الثقافية ورعاية الموهوبين الشباب وتكريم كبار الكتاب والأدباء المتميزين من أبناء المحافظة.

وفى نهاية الاحتفال كرمت جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الوزير اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ومنحه درع الجمعية وتسلمها نيابة عنه المهندس محمد عبدالجليل السكرتير العام ثم منح درع الجمعية إلى الدكتور محمود نسيم والأديب أحمد أبوخنيجر والمخرج أحمد السيد وصلاح فرغلى ومحمد شندى كما قدم السكرتير العام وسام المحافظة للدكتور زياد بهاء الدين تقديرًا لجهوده فى إثراء الحياة الثقافية بالمحافظة.

واختتم الحفل لتبدأ فعاليات المهرجان بندوة حول مسرح ألفريد فرج تقديم الدكتور محمود نسيم ثم عروض مسرحية "الإنسان الطيب" لفرق خربشة بسوهاج و"غرفة بلا نوافذ" لفرقة كواليس بالمنيا.



افتتاح مهرجان الصعيد (1)



افتتاح مهرجان الصعيد (2)



افتتاح مهرجان الصعيد (3)



افتتاح مهرجان الصعيد (4)