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صور.. استمرار فضائح أردوغان.. إخوان ودواعش على مدرعات تركية بسوريا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:35 م
صور.. استمرار فضائح أردوغان.. إخوان ودواعش على مدرعات تركية بسوريا الدواعش يشيرون بعلامة رابعة على المدرعات التركية
كتب محمد جمال

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تتوالى فضائح النظام التركى، بعد أن نشرت وكالة الأنباء رويترز صورا تفضح العناصر التى تعتلى مدرعات الجيش التركى والتى تمارس العدوان على سوريا الأن، لنجد أنهم من عناصر متطرف تابعة لتنظيم داعش الإرهابى.

ونجد أن صور الجنود على المدرعات لا صلة بينها وبين جنود الجيش التركى، فمما لا يدع مجالا للشك أن أردوغان، قام بالعدوان على سوريا، ليس لمخاوفة من خطر الأكراد، ولكن لتحرير عناصر داعش المحتجزة فى السجون، واستغلالهم فى عمليات إرهابية ضد سوريا والجيش السورى، وإمدادهم بالمدرعات والأليات، أى بمعنى أفضل " أردوغان دخل سوريا لتحرير زملاؤة الإرهابيين من السجن".

دواعش على المدرعات التركية
دواعش على المدرعات التركية
 

وأكدت وسائل إعلام سورية، أن أردوغان جند عدد كبير من الإخوان والمتطرفين لغزو سوريا.

 

الدواعش يشيرون بعلامة النصر على المدرعات التركية
الدواعش يشيرون بعلامة رابعة على المدرعات التركية

 

المدرعات التركية
المدرعات التركية

 

دواعش على مدرعات تركيا فى سوريا
دواعش على مدرعات تركيا فى سوريا

 

دواعش على مدرعات تركية تحت مسمى الجيش الوطنى السورى
دواعش على مدرعات تركية تحت مسمى الجيش الوطنى السورى

 

عناصر من داعش تحت مسمى الجيش الوطنى السورى
عناصر من داعش تحت مسمى الجيش الوطنى السورى
 
 
 
إخوان على مدرعات تركية
إخوان على مدرعات تركية

 

المدرعات التركية وعلى متنها دواعش وإخوان
المدرعات التركية وعلى متنها دواعش وإخوان

 

 

دواعش وإخوان على المدرعات التركية
دواعش وإخوان على المدرعات التركية

 


دواعش

تركيا

سوريا

العدوان التركى

سوريا وتركيا

اردوغان

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