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صور.. إقبال كثيف من الأطباء للتصويت بالانتخابات بعد ساعتين من فتح الباب

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:51 ص
صور.. إقبال كثيف من الأطباء للتصويت بالانتخابات بعد ساعتين من فتح الباب إقبال على انتخابات نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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شهد مقر النقابة العامة للأطباء، إقبال كثيف من الأطباء للمشاركة فى التصويت بانتخابات التجديد النصفى، لانتخاب النقيب العام ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، وذلك بعد ساعتين من فتح باب التصويت، حيث اصطفت أعداد كبيرة من الأطباء في شارع القصر العيني أمام مقر النقابة العامة، انتظارا لدورهم في الدخول للجان.
 
وقالت الدكتورة نجوي الشافعى، أمين عام نقابة الأطباء، رئيس لجنة الاشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن جميع اللجان انتظمت في عملها، وتستقبل الأطباء للمشاركة في عمليات التصويت، لافته إلي أن كافة اللجان تشهد منذ فتح باب التصويت في التاسعة صباحا إقبال كثيف من الأطباء.
 
ووحددت النقابة، 27 مقرا للتصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك مقرا فى عاصمة كل محافظة، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، باللجان الفرعية.
 

ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء، 16 مرشحا، بجانب 4 قوائم رئيسية، هى: هم: "المستقبل، الاستقلال، التقارب، أطباء مصر، الحكماء"، ومن المقرر ان تستمر عمليات التصويت بالانتخابات حتى الخامسة من مساء اليوم الجمعة.

16 مرشحا فى الانتخابات
16 مرشحا فى الانتخابات

 

الأطباء يختارون نقيبهم بالتجديد النصفى
الأطباء يختارون نقيبهم بالتجديد النصفى

 

التجديد النصفى لنقابة الأطباء
التجديد النصفى لنقابة الأطباء

 

انتخابات الأطباء
انتخابات الأطباء

 

انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء
انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء

 

انتخابات نقابة الأطباء
انتخابات نقابة الأطباء

 

توافد الأطباء على نقابتهم
توافد الأطباء على نقابتهم

 

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

 

 

 

 


نقابة الاطباء

انتخابات الاطباء

نقيب الاطباء

انتخابات التجديد النصفى للاطباء

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