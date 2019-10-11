صور.. إقبال الأطباء على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

حسمت مبكرا انتخابات التجديد النصفى للنقابة الفرعية لأطباء شمال سيناء على مقعد النقيب بفوز الدكتور عبد العاطي سليمان، استشارى الباطنه في مستشفي العريش العام، بمنصب النقيب، والدكتورة ، نسرين حمدان، أخصائي التحاليل الطبية بمستشفى العريش العام،والدكتور احمد يحي طبل، أخصائي العناية المركزة، الدكتور وائل جوده، أستشاري الانف والاذن والحنجرة، فوق السن، بعضوية النقابة الفرعية للاطباء بشمال سيناء بالتزكية.

فيما تجرى انتخابات التجديد على منصب النقيب العام ونصف أعضاء النقابة العامة وقطاع شرق الدلتا.

وقال المستشار محمد عبد الحافظ، مدير النيابة الادارية بشمال سيناء، رئيس لجنة الانتخابات، أن الانتخابات انطلقت من الساعة 9 صباحًا وستستمر حتى 5 مساءً عدد الاعضاء المقيدين بجداول النقابة ممن لهم حق التصويت يبلغون 542 عضوًا.

و يترشح 16 طبيبا لمنصب نقيب الأطباء، والتجديد النصفي لأعضاء النقابة العامة بواقع 6 أعضاء، 3 فوق قيد السن 15 سنه، و3 تحت قيد السن 15 سنة ومنطقة شرق الدلتا، حيث سيتم اختيار مرشح من عدد 3 مرشحين.