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صور.. إقبال أطباء الإسكندرية على انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:50 م
صور.. إقبال أطباء الإسكندرية على انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة إحدى اللجان الانتخابية
الإسكندرية جاكلين منير

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توافد منذ صباح اليوم الجمعة، أطباء الإسكندرية للتصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بالإسكندرية، التى شهدت إقبالا كبيرا بمركز شباب سموحة، وذلك لاختيار النقيب ومجلس النقابة الفرعية، حيث تجرى الانتخابات والفرز تحت إشراف قضائى.

ويتنافس فى انتخابات التجديد النصفى بالإسكندرية 20 طبيبا فى 3 قوائم رئيسية وهى التقارب والمستقبل والاستقلال، ومنهم مرشحان على مقعد نقيب الاطباء بالإسكندرية، وهما الدكتور محمد فريد حمدى والدكتور سعد جلال.

فيما يتنافس 10 مرشحين على 3 مقاعد عضوية المجلس فوق 15 سنة وهم: أميرة طهيو، سامح عرب، سوزان ثابت، محمد ابراهيم، محمد مصطفى، أشرف شرشيرة، مدحت أنور، أحمد يوسف.

ويتنافس 8 مرشحين على 3 مقاعد عضوية تحت 15 سنة وهم: حسن عبد الرحمن ، أحمد موسى ، خالد عوض ، سوزان شرقاوى ، هبة رزق ، ماجد نشأت ، رشا عيسى .

من جانبها أعلنت النقابة الفرعية لأطباء الإسكندرية، أن هناك 24 لجنة انتخابية سوف تستقبل الناخبين ممن لهم حق التصويت و هم المقيدين بالنقابة بموجب كارنية النقابة و الرقم القومى ، و يتسلم كل ناخب 3 استمارات الاولى لاختيار النقيب و الثانية لاختيار الاعضاء فوق 15 سنة و الثالثة لاختيار الاعضاء تحت 15 سنة.

 

احدى اللجان الانتخابية
احدى اللجان الانتخابية

 

اقبال الاطباء على التصويت
اقبال الاطباء على التصويت

 

الاطباء امام اللجان الانتخابية
الاطباء امام اللجان الانتخابية

 


الاسكندرية

انتخابات التجديد النصفى

نقابة اطباء الاسكندرية

اطباء الاسكندريه

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