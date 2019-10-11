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صور.. إعدام 2.5 طن فسيخ وفاكهة خلال حملة مكبرة بسوق الجمعة فى الشرقية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 04:11 م
صور.. إعدام 2.5 طن فسيخ وفاكهة خلال حملة مكبرة بسوق الجمعة فى الشرقية وكيل صحة الشرقية يقود حملة بسوق الجمعة فى العاشر من رمضان
الشرقية - إيمان مهنى – حمدى عبد العظيم

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قاد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة على سوق الجمعة بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه فريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارة الصحية بالعاشر، وبالتنسيق مع لجنة الأسواق بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بحضور رئيس اللجنة، وشرطة المرافق بالمدينة .

 

وأسفرت جهود الحملة عن إعدام 2.5 طن أغذية عبارة عن "أسماك مجمدة وطازجة، وفسيخ، وخضروات، وفاكهة" لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، كما تم تحرير 9 محاضر جنحة صحية .

 

وأكد وكيل الوزارة استمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائى سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

 

وفى سياق متصل، أكدت مديرية التموين، أنها وجهت حملات تموينية للتفتيش على سوق الأسماك فى أبو كبير، وأسفرت عن إعدام 335 كيلو سمك طوبار 230 كيلو سمك سردين و230 سمك كيلو ماكرن و 260 كيلو سمك بلطى و 50 كيلو فسيخ وفى قرية الزرورية تم إعدام 55 كيلو أسماك متنوعة.

 

وكيل صحة الشرقية يقود حملة بسوق الجمعة فى العاشر من رمضان (6)
وكيل صحة الشرقية يقود حملة بسوق الجمعة فى العاشر من رمضان

 

وكيل صحة الشرقية يقود حملة بسوق الجمعة فى العاشر من رمضان (7)
وكيل صحة الشرقية يقود حملة بسوق الجمعة فى العاشر من رمضان 

 

وكيل صحة الشرقية يقود حملة بسوق الجمعة فى العاشر من رمضان (8)
وكيل صحة الشرقية يقود حملة بسوق الجمعة فى العاشر من رمضان 

 

وكيل صحة الشرقية يقود حملة بسوق الجمعة فى العاشر من رمضان (1)
وكيل صحة الشرقية يقود حملة بسوق الجمعة فى العاشر من رمضان 

 

وكيل صحة الشرقية يقود حملة بسوق الجمعة فى العاشر من رمضان (2)
وكيل صحة الشرقية يقود حملة بسوق الجمعة فى العاشر من رمضان 

 

وكيل صحة الشرقية يقود حملة بسوق الجمعة فى العاشر من رمضان (3)
وكيل صحة الشرقية يقود حملة بسوق الجمعة فى العاشر من رمضان 

 

وكيل صحة الشرقية يقود حملة بسوق الجمعة فى العاشر من رمضان (4)
وكيل صحة الشرقية يقود حملة بسوق الجمعة فى العاشر من رمضان 

 

وكيل صحة الشرقية يقود حملة بسوق الجمعة فى العاشر من رمضان (5)
وكيل صحة الشرقية يقود حملة بسوق الجمعة فى العاشر من رمضان 

 


الشرقيه

اخبار الشرقية

سوق الجمعة بالعاشر

اسماك فاسدة

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