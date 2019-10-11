صور.. إزالة إشغالات سوق الجمعة و شارع البورصة غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى غرب الإسكندرية، حملة لإعادة الانضباط للشارع السكندرى وتيسير حركة المرور بسوق الجمعة وميدان البورصة، و ذلك بناء علي تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية وفي اطار الاهتمام بالقضاء على الإشغالات والفروشات التي تشغل الطريق العام وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حى غرب.

وشنت سكرتير عام الحى المهندسة ابتسام الشافعى ورئيس وحدة المرافق بالحى ومدير إشغال الطريق حملة إزالة بسوق الجمعة وميدان البورصة لتنظيم البائعين الجائلين لعدم إعاقة الحركة المرورية.

و فى نفس السياق قامت سكرتيرة عام الحي المهندسة ابتسام الشافعى والمشرف على المتابعة الميدانية ومدير اشغال الطريق وفنى الإدارة الهندسية بالمرور الميدانى بنطاق الحى حيث قد تلاحظ اثناء المرور بمنطقة المدابغ بشارع المكس وجود أعمال فتح باب بدون ترخيص فى الموقع الكائن 118 شارع ابن مصعب ناصية شارع المكس وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقانون وجاء ذلك بوجود مفتشي إدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق.

فيما قام رئيس قسم المرافق بالحي بمتابعة أعمال شركة الصرف الصرف الصحى بتطهير 6 مطابق بشارع التوفيقة وذلك ضمن استعدادت شركة الصرف الصحي لموسم سقوط الأمطار.



جانب من الحملة



حملة مكبرة