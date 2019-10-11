صور.. أطباء الشرقية يتوافدون على مقر نقابتهم لاختيار مجلس جديد

الشرقية - إيمان مهنى

توافد أطباء الشرقية على نقابتهم بالزقازيق، للتصويت واختيار مجلس النقابة الجديد من بين المرشحين .

وأكد الدكتور عاطف جودة، المشرف على انتخابات النقابة، التصويت بدأ فى التاسعة صباح اليوم حتى الخامسة مساء، ويحق التصويت لنحو 13 ألف عضو.

وأضاف أنه يشرف على اللجان 3 قضاة من مجلس الدولة، و14 موظفا من مديرية الشباب لمعاونة الهيئة القضائية فى عملها، حيث خصصت 7 لجان، للتصويت منهم واحدة للوافدين، وبكل لجنة 7 صناديق، لاختيار "نقيب، فوق السن، تحت السن" وعضو عن شرق الدلتا ونقيب عام وفوق وتحت السن حيث يخصص صندوق لكل فئة .

كما تقرر حضور موظف الخزينة للسماح للعضو الذى لم يسدد اشتراكات حتى 2018، بالتسديد والإدلاء بصوته، كذا انتداب 5 موظفين للاستعلام عبر جهاز كمبيوتر للتسهيل على العضو معرفة لجنته .

يشار إلى أنه يتنافس على مقعد نقيب الأطباء بالشرقية فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة كل من الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية والدكتور أيمن سالم أستاذ الأوعية الدموية النقيب الحالى للفرع .

ومن بين فوق السن كل من "كريم الفخرانى، ماهر بياوى، عمر خطاب" ويتنافس تحت السن "أحمد نصر، غادة عبد السلام شويخ، ريهام وحيد".

انتخابات الأطباء