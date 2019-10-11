شركة جنوب الدلتا للكهرباء تؤكد: تركيب كشك بمحول فى طوخ بعد حريق "الكابينة"

فريق المحافظات

ردت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء على ما نشرته اليوم السابع تحت عنوان: "الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على حريق بكابينة كهرباء طوخ قائلة: نتشرف بأن نحيط سيادتكم أن فى يوم الخميس 23_9-2019 حدث حريق بكشك محول السادات بعزبة كفر الحصافة قدرة 200 ك.ف.ا وعلى الفور تم التوجه للمنطقة وفصل التيار الكهربائي وإخطار المطافي التى قامت بالتعامل وإطفاء الحريق".

وقالت الشركة فى بيانها: وعلى الفور تم تركيب كشك بمحول آخر فى نفس اليوم وذلك لاستقرار التغذية واستمراريتها بالمنطقة.