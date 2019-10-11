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شاهد.. إصابة 4 أشخاص فى حادث طعن بمركز تسوّق بمانشستر ببريطانيا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:36 م
شاهد.. إصابة 4 أشخاص فى حادث طعن بمركز تسوّق بمانشستر ببريطانيا حادث طعن
كتب محمد جمال

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ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بى بى سى ) اليوم الجمعة أنه تم إخلاء مركز أرنديل التجارى فى مانشستر واستدعاء الشرطة بعد أنباء عن حوادث طعن وعلاج 4 أشخاص.

وتُظهر الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعى أعدادًا كبيرة من الضباط الذين حضروا إلى ساحة اكسشنش بالقرب  فى مركز التسوق.

وأكدت مصادر رفيعة فى الشرطة أن "عدة" أشخاص قد طعنوا فيما إذا أسفرت الهجمات عن قتلى.

ويظهر مقطع فيديو تم تسجيله خارج مركز التسوق فى شارع تشيرش، رجال شرطة يقيدون رجلا بعد أن أسقطوه أرضاً.


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مانشيستر

بريطانيا

طعن

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