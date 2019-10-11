س وج.. كل ما تريد معرفته عن العصب الثلاثى

كتبت فاطمة ياسر

العصب ثلاثي هو أحد الأعصاب المتواجدة في المخ، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف عنه أكثر وذلك وفقا لموقع " medicinenet".

ما هو العصب الثلاثي؟



العصب الثلاثي هو أحد الأعصاب التي توصل بين المخ والحب الشوكي، ويتم من خلال إرسال واستقبال الرسائل العصبية من المخ، ويدعي عليه العصب الخامس، وهو مسئول عن احساس الوجه والمضغ.

ما هي أعراض الإصابة بالعصب الثلاثي؟



عند الإصابة بالعصب الثلاثي يتعرض الوجه للاضطرابات، ويصاب بألم شديد في أسفل الوجه والفك وعند العين والشفتين، وألم الأسنان، ويرجع السبب الئيسي للشعور بألم هو تهيج العصب، ويتأثر جانب واحد فقط من الوجه نتيجة ضغط الأوعية الدموية علي أحد مراكز العصب الثلاثي.



اعراض العب الثلاثي

ما هي مدة الشعور بألم العصب الثلاثي؟



عند الإصابة بالعصب الثلاثى نجد أن الشعور بالألم يكون مركز بعض الشيء، ويتكرر من فترة لأخى وقد يستمر فى بعض الأحيان إلى دقائق أو ثوانى على حسب شدة الاضطراب الذى يتعرض له الشخص، وقد يستمر الوخز لسنوات أو أشهر، وفى حالة تجاهل هذا الأمر يزداد فرص الإصابة بالاكتئاب أو تعطيل الحياة اليومية.

ما هى الفئة العمرية المعرضة للإصابة بالعصب الثلاثى؟



يزداد فرص الإصابة بالعصب الثلاثي للأشخاص بعد عمر الـ60، فهم الأكثر عرضة، ويكون الجانب الأيمن من الوجه هو الأكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات الخاصة بالعصب الثلاثي.

ما هى أسباب الإصابة بالعصب الثلاثى؟



أشارت العديد من الدراسات الطبية أن الإصابة بالعصب الثلاثي ليس لها سبب واضح غير التعرض للهواء الشديد أو حدوث خلل في الأوعية الدموية، أو الإصابة بالتصلب المتعدد أو داء الذئبة.

ما هى أعراض الإصابة بالعصب الثلاثى؟



يشعر الشخص بألم مفاجئ في جانب واحد من الوجه، وهو شبيه بالصدمة الكهربائية، يزداد الألم عند المضغ أو الجلوس في طقس مليء بالبرودة.

ما هو طرق علاج العصب الثلاثى؟



هناك بعض الأدوية كالحقن التى تساهم فى تسكين الألم ومضادات التشويش والإتزان لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.