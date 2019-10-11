سقوط مقاول هارب من دفع 3 ملايين جنيه غرامات بالشرابية

كتب عبد الرحمن سيد

نجح ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على مقاول هارب من دفع حوالى 3 ملايين جنيه غرامات بالشرابية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط "جميل. م" 60 سنة مقاول والمطلوب التنفيذ عليه في 2 حكم حبس جزئي "مباني" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 2 مليون و951 ألف جنيه، بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.