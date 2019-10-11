سفير واشنطن بالاتحاد الأوروبى يتحدث فى جلسة استماع بالكونجرس بشأن مساءلة ترامب

واشنطن /أ ش أ/

أكد محامو سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند، أنه سيتحدث فى جلسة استماع بشأن عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على الرغم من أن وزارة الخارجية رفضت السماح له بالتحدث فى وقت سابق.

وأفاد موقع "يو. أس. نيوز" الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن الجمهوريين فى الكونجرس حققوا فى جلسة استماع سوندلاند، قائلين إنها ستساعد على حماية الرئيس، ومن المتوقع أن يتحدث سوندلاند بجلسة مغلقة يوم الأربعاء 16 أكتوبر، كما الشهود السابقين.

وقال سوندلاند، من خلال المحامى الخاص به، فى وقت سابق، إنه يأمل فى أن يتم على الفور حل القضايا التى أثارتها وزارة الخارجية واشترطت شهادته.

وكان رؤساء ثلاثة لجان تشرف على التحقيق بشأن مساءلة ترامب بمجلس النواب، أشاروا إلى أنهم سيرغمون سوندلاند، أحد داعمى ترامب الماليين الذى بدأ عمله الدبلوماسى فى يوليو الماضي، على الإدلاء بشهادته.

ويهتم المحققون بما يعرفه السفير وبالدور الذى قام به فى جهود ترامب لحمل أوكرانيا على التحقيق مع جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى السابق الذى يتقدم سباق ترشيحات الحزب الديمقراطى للانتخابات الرئاسية.

يُذكر أن موظفًا فى الاستخبارات الأمريكية كشف عن مكالمة هاتفية جرت، فى 25 يوليو الماضي، بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الأوكرانى فولوديمير زيلنيسكي، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي، إلى فتح تحقيق فى 25 سبتمبر فى شبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل فى الانتخابات فى محاولة منه لتشويه سمعة خصمه السياسى جو بايدن.