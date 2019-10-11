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سفارة تونس بالقاهرة تستقبل ناخبى الجولة الثانية بـالانتخابات الرئاسية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:58 ص
سفارة تونس بالقاهرة تستقبل ناخبى الجولة الثانية بـالانتخابات الرئاسية الانتخابات التونسية - ارشيفية
إيمان حنا

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بدأت سفارة تونس بالقاهرة، استقبال الناخبين من أبناء الجالية التونسية بمصر، منذ الثامنة صباح اليوم الجمعة، للتصويت فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، والتى يتنافس فيها كل من قيس سعيد الحائز على المركز الأول فى الجولة الأولى، ونبيل القروى الفائز بالمركز الثانى من الجولة نفسها .

 وقال عبد الوهاب الريسى منسق الهيئة العليا لانتخابات تونس بدائرة مصر، فى تصريحاته لليوم السابع، إن الجولة الثانية بالخارج تمتد لثلاثة أيام وتنتهى الأحد المقبل، أما الانتخابات داخل تونس فتقتصر على يوم الأحد المقبل فقط .

وأضاف فى تصريحاته، أن هناك مقرين للاقتراع بمصر أحدهما القاهرة والثانى فى الإسكندرية، ولكن العدد الأبر من الناخبين هنا فى القاهرة، واستكمل قائلا إن السفارة التونسية قد أنهت أمس كافة استعداداتها لإجراء الجولة الثانية، ويستمر استقبال الناخبين على مدى الثلاثة أيام المخصصة للاقتراع بالخارج، بدءا من الثامنة صباحا، وحتى السادسة مساء(حسب توقيت كل دولة) بالدوائر الواقعة خارج تونس فى 49 دولة .

وناشد الريسى أبناء الجالية التونسية بالمشاركة فى عملية الاقتراع بالجولة الثانية والتى ستحسم من يتولى حكم تونس، مشيرا إلى أن نسبة مشاركة المرأة فى الجولة الأولى من الانتخابات كانت مرتفعة.

كانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت في 15 سبتمبر الماضي، أسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 18.4% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي الذي تمكن من حصد 15.6% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.


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رئاسية تونس

الجالية التونسية

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