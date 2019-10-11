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سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 11-10-2019

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:20 م
سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 11-10-2019 الدولار
كتب هانى الحوتى

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سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 11-10-2019 ، فى البنك الأهلى المصرى 16.23جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.
 
 
 
بينما سجل سعر اليورو 17.80 جنيه للشراء، و 18.01 جنيه للبيع.
 
أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 19.81 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع.
 
 
 
ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
 
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
 

اسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

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