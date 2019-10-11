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سانت كاترين تستقبل 7 وزراء فى ملتقى تسامح الأديان

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:34 ص
سانت كاترين تستقبل 7 وزراء فى ملتقى تسامح الأديان دير سانت كاترين
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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استقبلت مدينة سانت كاترين، اليوم، عددا من الوزراء والمشاركين فى احتفالية ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان، التى تبدأ فعالياتها اليوم الجمعة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويرأس الملتقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ووصل لمدينة سانت كاترين اليوم وزراء الهجرة والأوقاف والتموين والصحة والثقافة والشباب والرياضة والتنمية المحلية، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، وعدد من نواب البرلمان والفنانين والإعلاميين والصحفيين.

واستقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمطار سانت كاترين كلا من وزيرالأوقاف، ووزيرة الهجرة وشئون المصرين بالخارج، ووزير التنمية المحلية، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التموين، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

وشهد الوزراء وضيوف الملتقى احتفالية شعبية بالتنورة وفقرات فنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة جرى إقامتها برعاية وحضور المحافظ.

وأوضح فودة أن الملتقى هذا العام تستمر فعالياته حتى 12 أكتوبر، وستتضمن الاحتفالية زيارة دير سانت كاترين، وعقد احتفالية شعبية فلكلورية كبرى من عدد من دول العالم بمنطقة وادى الراحة بسانت كاترين.


جنوب سيناء

سانت كاترين

تسامح الاديان

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