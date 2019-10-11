رويترز: انفجار فى ناقلة نفط إيرانية قرب ميناء جدة السعودى

رويترز

انفجرت ناقلة نفط إيرانية فى منطقة قريبة من ميناء جدة السعودى، اليوم الجمعة، مما أسفر عن حريق هائل فى متنها.

وبحسب وكالات أنباء، فإن الانفجار بالناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، سبب أضرارا بالغة وتسربا نفطيا فى البحر الأحمر.