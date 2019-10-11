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روسيا تطلق رادار جديد لرصد الطائرات المسيرة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:38 م
روسيا تطلق رادار جديد لرصد الطائرات المسيرة طائرة مسيرة
أ ش أ

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كشف المكتب الصحفى لشركة (روستيخ) الحكومية الروسية للتكنولوجيا عن أن روسيا ابتكرت رادارا يستطيع أن يكتشف طائرات مسيرة متناهية الصغر ومجهرية على بعد يصل إلى 7.5 كيلومتر.

 
وذكر المكتب - فى بيان اليوم الجمعة أورده الموقع الإلكترونى لوكالة أنباء (سبوتنيك) - أنه يمكن التحكم فى رادار كشف الأهداف المجهرية يدويا بواسطة الكمبيوتر المحمول أو أوتوماتيكيا.. مضيفا أن هذا الرادار يتميز بصغر حجمه ويمكنه أن يدور لرصد أية جهة. 


وقال المدير التنفيذى لشركة (روستيخ) أوليج يفتوشينكو "إن الطائرات المسيرة تشكل خطرا كبيرا لأن بإمكانها حمل المتفجرات".. مؤكدا أن الرادار الجديد، الذى تم اختباره ميدانيا، قادر على كشفها.


طائرة مسيرة

روسيا

رادار

الجيش الروسى

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