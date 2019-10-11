رفع 80 ألف طن قمامة خلال الصيف بمحافظة مرسى مطروح

أكد اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، أن جهاز النظافة وإدارة تحسين البيئة بالمدينة، قامت برفع أكثر من 80 ألف طن من القمامة، من كافة المناطق والأحياء بنطاق المدينة خلال موسم الصيف الماضي، فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بتكثيف أعمال النظافة في جميع أنحاء مدن المحافظة، مع توافر المعدات والعمالة اللازمة، لظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يتم تكثيف الأعمال يوميا، لرفع ما بين 800 إلي 1000 طن قمامة، يوميا علي مدار الـ 24 ساعة بمختلف أحياء المدينة، مع تعاون جميع العاملين بقطاع النظافة والحملة الميكانيكية، وتجهيز كافة المعدات والسيارات، ووجه الشكر للجهود المبذولة في ظل الإمكانيات المتاحة.

من جانبه وجه محافظ مطروح، بوضع إستراتيجية لكافة أعمال النظافة وتقسيم المدينة لقطاعات لتسهيل أعمال إزالة القمامة والنظافة العامة، حتى تظهر المدينة بالشكل اللائق بها سياحيا وحضاريا أمام أهلها وزوارها.

يذكر أن محافظة مطروح شهدت خلال الفترة الماضية، إعادة رصف وتطوير الشوارع والميادين وتجميلها، عقب مد شبكات المرافق والخدمات، مثل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وشبكات الصرف الصحي، مع إنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار، كما تم تطوير ورفع كفاءة عدد من الشواطئ، وتسعى أجهزة المحافظة للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة التي تزايدت خلال الفترات السابقة، في ظل أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة حاليا.