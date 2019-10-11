سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 80 ألف طن قمامة خلال الصيف بمحافظة مرسى مطروح

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:01 م
رفع 80 ألف طن قمامة خلال الصيف بمحافظة مرسى مطروح رفع القمامة من الشوارع
مطروح – حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، أن جهاز النظافة وإدارة تحسين البيئة بالمدينة، قامت برفع أكثر من 80 ألف طن  من القمامة، من كافة المناطق والأحياء بنطاق المدينة خلال موسم الصيف الماضي، فى إطار تنفيذ  توجيهات اللواء مجدى  الغرابلى محافظ مطروح، بتكثيف أعمال  النظافة في جميع أنحاء مدن المحافظة، مع توافر المعدات والعمالة اللازمة، لظهور المحافظة بالشكل الحضاري  اللائق بها 

 وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يتم تكثيف الأعمال يوميا، لرفع ما بين 800 إلي 1000 طن قمامة، يوميا علي مدار الـ 24 ساعة بمختلف  أحياء المدينة، مع تعاون  جميع العاملين بقطاع النظافة والحملة الميكانيكية، وتجهيز كافة المعدات والسيارات، ووجه الشكر للجهود المبذولة في ظل الإمكانيات المتاحة.

من جانبه وجه محافظ مطروح، بوضع إستراتيجية لكافة أعمال النظافة وتقسيم المدينة لقطاعات لتسهيل أعمال إزالة القمامة والنظافة العامة، حتى تظهر المدينة بالشكل اللائق بها سياحيا وحضاريا أمام أهلها وزوارها.

 يذكر أن محافظة مطروح شهدت خلال الفترة الماضية، إعادة رصف وتطوير الشوارع والميادين وتجميلها، عقب مد شبكات المرافق والخدمات، مثل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وشبكات الصرف الصحي، مع إنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار، كما تم تطوير ورفع كفاءة عدد من الشواطئ، وتسعى أجهزة المحافظة للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة التي تزايدت خلال الفترات السابقة، في ظل أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة حاليا.  

 

 

 


محافظة مطروح

اعمال النظافة

القمامة

مرسى مطروح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قارىء يناشد المسئولين رفع القمامة من شارع البلسم فى حى المطرية بالقاهرة

الخميس، 03 أكتوبر 2019 10:00 ص

رفع القمامة بقرى البدرشين ومنشأة القناطر والاطمئنان على سوق برقاش بالجيزة

السبت، 24 أغسطس 2019 05:47 م

محافظ القاهرة يتفقد شوارع المطرية ويوجه بتكثيف حملات رفع القمامة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:42 م

استجابة لـ"اليوم السابع".. رفع القمامة المنتشرة خلف ديوان عام محافظة الغربية

السبت، 17 أغسطس 2019 09:45 م

محافظ بنى سويف يشدد على تكثيف حملات رفع القمامة ومعاقبة المخالفين

السبت، 13 يوليه 2019 05:02 م

رفع القمامة من شوارع الكونيسة أحد مطالب أهالى الطالبية بالهرم

السبت، 15 يونيو 2019 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة