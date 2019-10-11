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رئيس وزراء بريطانيا يعرب عن صدمته إزاء حادث الطعن بمدينة مانشستر

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 04:00 م
رئيس وزراء بريطانيا يعرب عن صدمته إزاء حادث الطعن بمدينة مانشستر بوريس جونسون
لندن (أ ش أ)

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أعرب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عن صدمته إزاء حادث الطعن الذى وقع فى مركز تسوق بمدينة "مانشستر" الإنجليزية وأسفر عن إصابة 5 أشخاص.

كما أعرب جونسون، فى تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة أوردتها قناة "سكاى نيوز" البريطانية، اليوم الجمعة، عن تعاطفه مع مصابى الحادث وكل من تضرر جراءه، مشيدا بعمل أجهزة الطوارئ ومن يقوم حاليا بالتحقيق فى الحادث.

وكانت الشرطة البريطانية، ألقت القبض على مشتبه به فى الأربعينيات من عمره عقب وقوع حادث طعن فى مركز"آرنديل" للتسوق بوسط مدينة "مانشستر" الإنجليزية، وتقود حاليا شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق فى الحادث لكشف ملابساته.

 


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