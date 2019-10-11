سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء باكستان يزور إيران بعد طلب أمريكى للوساطة بين الرياض وطهران

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:53 م
رئيس وزراء باكستان يزور إيران بعد طلب أمريكى للوساطة بين الرياض وطهران عمران خان رئيس الوزراء الباكستانى
إسلام (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤولان حكوميان، اليوم الجمعة ،إن رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان سيتوجه إلى طهران بعد أسابيع من طلب الولايات المتحدة وساطته بين السعودية وإيران.

وأكد مسؤول كبير فى مكتب خان وآخر فى وزارة الخارجية أن من المقرر أن يزور خان إيران جارة بلاده فى مطلع الأسبوع. ولم يتضح بعد ما إذا كان خان قد وافق على القيام بدور الوسيط.

وقال المسؤول بمكتب خان "رئيس الوزراء يتوجه إلى إيران غدا أو الأحد على الأرجح، وتحدث المسؤولان لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظرا لأن وزارة الخارجية لم تصدر إعلانا رسميا بعد.

 

 


رئيس وزراء باكستان

أخبار باكستان

إيران

أمريكا

الرياض

طهران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة