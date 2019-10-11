سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 05:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء السودان: تعيين امرأة رئيسة للقضاء يؤكد التزامنا بالتغيير الشامل

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 05:00 م
رئيس وزراء السودان: تعيين امرأة رئيسة للقضاء يؤكد التزامنا بالتغيير الشامل رئيس الوزراء السودانى
الخرطوم (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، إن تعيين امرأة على رأس السلطة القضائية كأول امرأة تتولى هذا المنصب فى تاريخ السودان، يأتى تأكيدا لالتزامنا تجاه تحقيق التغيير الشامل .

وكان مجلس السيادة فى السودان أعلن تسمية القاضية نعمات عبد الله، رئيسا لسلطة القضاء، والقاضى السابق تاج السر الحبر، نائبا عاما.

وأكد حمدوك، فى تعليق، اليوم الجمعة، على هذا القرار، أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام خطوة مهمة فى سبيل تحقيق العدالة فى السودان، مضيفا: "لا شك أننا دائما ننظر إلى المستقبل وكلنا أمل لتصبح شعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية سلام وعدالة) واقعا نعيشه فى بلادنا العظيمة".

 

 


السودان

رئيس الوزراء السودانى

حمدوك

عبد الله حمدوك

النائب العام

رئيس القضاة السودانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تمديد حالة الطوارئ فى السودان لمدة 3 أشهر اعتبارا من غد

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:10 م

قرارات رسمية لوقف انتهاكات شركات الذهب "الإخوانية" فى السودان

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:12 م

رئيس مجلس السيادة بالسودان يُشيد بمواقف النرويج تجاه بلاده

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:24 م

من هى نعمات عبد الله التى عينها مجلس سيادة السودان رئيسًا للقضاء؟

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:19 م

رسميا.. مجلس السيادة فى السودان يعلن تعيين نعمات عبد الله رئيسا لسلطة القضاء

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة