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رئيس وزراء إيطاليا: الاتحاد الأوروبى يرفض الابتزاز التركي

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:43 م
رئيس وزراء إيطاليا: الاتحاد الأوروبى يرفض الابتزاز التركي جوزيبى كونتى رئيس الوزراء الإيطالى
روما /أ ش أ/

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قال رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، إن الاتحاد الأوروبى لا يمكنه أن يقبل الابتزاز من جانب أنقرة.

وأضاف كونتى -فى تصريحات بثتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الجمعه- "سأقولها بوضوح وبقوة فى قمة الاتحاد الأوروبى الأسبوع المقبل؛ لا يمكن للاتحاد قبول الابتزاز التركي"، مشددا على "ضرورة وقف المبادرة العسكرية على الفور".

وفى السياق ذاته، دعا رئيس البرلمان الأوروبى السابق أنطونيو تاياني، تركيا إلى "وقف عملياتها العسكرية شمال شرق سوريا"، مهددا بأنه "خلافا لذلك، فإن الاتحاد الأوروبى سيقطع التمويل عنها".

وأضاف تايانى -فى تصريح على هامش فعالية فى روما- أنه على "الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تعليق هجوم بلاده، لأنه بذلك يهدد بتقوية الإرهاب".

كما أشار إلى أن أردوغان "لن يكون بإمكانه أيضا، حل المشكلات عن طريق التهديد بفتح أبواب مخيمات اللاجئين، فقد حصلت تركيا على مليارات الدولارات مقابل استضافة اللاجئين، وستقطع أوروبا التمويل إذا لم يتم حل الأزمة".

 


العدوان التركى

رئيس وزراء إيطاليا

أخبار إيطاليا

الاتحاد الأوروبى

الابتزاز التركي

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