رئيس وزراء إيطاليا: الاتحاد الأوروبى لا يمكن أن يقبل "ابتزاز" أردوغان

رويترز

قال رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى اليوم الجمعة إن على الاتحاد الأوروبى ألا يذعن لتهديدات تركيا بإرسال ملايين اللاجئين السوريين لدول الاتحاد، وطالب أنقرة بوقف عملياتها العسكرية بشمال سوريا فورا.

وقال كونتى للصحفيين "الاتحاد الأوروبى لا يمكن أن يقبل هذا الابتزاز. المساعى التركية لاستقبال اللاجئين السوريين لا يمكن أن تصبح أداة ابتزاز من أجل بادرة عسكرية لا يمكننا قبولها ولا بد أن تتوقف فورا".

كان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد قال فى كلمة ألقاها أمس الخميس إن على الاتحاد الأوروبى "أن يتمالك نفسه" وهدد بأنه "سيفتح الأبواب وسيرسل 3.6 مليون لاجئ" إلى أوروبا إن هى وصفت العملية العسكرية بالاحتلال.