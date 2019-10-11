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رئيس تنزانيا يدعو لاجئى دولة بوروندى إلى العودة لبلادهم

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:20 م
رئيس تنزانيا يدعو لاجئى دولة بوروندى إلى العودة لبلادهم جون ماجوفولى رئيس تنزانيا
دودوما /أ ش أ/

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دعا رئيس تنزانيا جون ماجوفولى، اليوم الجمعة، اللاجئين من دولة بوروندى إلى العودة لبلادهم بعد استقرار الأوضاع فى الوقت الحالي.

وذكرت قناة "يورنيوز" الأوروبية اليوم أن الرئيس التنزانى ماجوفولى دعا، فى كلمة له خلال حشد فى منطقة كاتافى بالقرب من مخيم كبير للاجئين فى شمال غرب البلاد، اللاجئين البورونديين إلى العودة لوطنهم وعدم "الإصرار على البقاء فى تنزانيا كلاجئين أو توقع الحصول على الجنسية بينما تتمتع بوروندى بالاستقرار".

وأضاف الرئيس التنزانى أن جميع اللاجئين فى بلاده، حتى من غير البورونديين، لا يمكن لهم أن يبقوا فى الداخل إلى أجل غير مُسمّى.

وأوضحت القناة أن المسؤولين التنزانيين أكدوا على أن جميع عمليات العودة للوطن الأصلى ستكون طوعية.

يُشار إلى أن البورونديين يشكلون غالبية اللاجئين المسجلين فى تنزانيا والذين يبلغ تعدادهم 280 ألف شخص نهاية عام 2018، وذلك طبقًا لبيانات الأمم المتحدة.

 


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