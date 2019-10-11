رئيس إيطاليا يدعو لتعزيز التكامل السياسى والدفاعى الأوروبي

أثينا /أ ش أ/

أكد رئيس الجمهورية الايطالية سيرجو ماتاريلا، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبى أن يكون "كياناً رسمياً دولياً قادرا على التأثير على مختلف القضايا التى تنشأ، بالتعاون والتكامل مع حلف شمال الأطلسى (ناتو)".

وقال ماتاريلا، مخاطباً قمة (مجموعة ارايولوس) المنعقدة اليوم الجمعة فى العاصمة اليونانية أثينا: "هذا يعنى تكثيف التكامل الأوروبى فى مجال السياسة الخارجية والدفاع"، وفقا لوكالة أنباء آكى الإيطالية.

وأضاف "هذا أبعد من أن يكون تفكيراً فى بديل لحلف شمال الأطلسي، بل على العكس: إن تجميع الموارد والأدوات يعنى زيادة القدرات وبالتالى ليس جعل الاتحاد الاوروبى فقط أكثر كفاءة فى السياسة الخارجية والدفاعية، بل أيضا حلف شمال الأطلسي".

واعتبر الرئيس الإيطالى أن "كل هذا يجب أن يتم بالتغلب على الغيرة والنظرة إلى الماضي، لأنه فى عالم اليوم، عالم العمالقة، ستبقى أوروبا هامشية، وهذا ما تبرزه مجددا الأزمة السورية خلال هذه الساعات"، فى إشارة إلى العملية العسكرية التركية فى شمال شرقى سوريا.

يذكر أن قمة (مجموعة ارايولوس) هى منتدى سياسى سنوى لرؤساء دول الجمهوريات البرلمانية أو شبه البرلمانية الاوروبية. وشارك فى قمة اليوم رؤساء كل من اليونان، بلغاريا، كرواتيا، إستونيا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، المجر، لاتفيا، مالطا، بولندا، البرتغال، سلوفينيا.