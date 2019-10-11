دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

اليوم السابع يقدم عرضاً لستة معلومات عن دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية التى استضافتها مدينة أسوان مساء اليوم الخميس.

1- دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية 2019، تستمر حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

2 - تأتى فى إطار اهتمام الحكومة ووزارة الشباب والرياضة بالمناطق الحدودية.

3 - يشارك فى دورة الألعاب الأولمبية المحافظات الحدودية الست وهى "أسوان - جنوب سيناء - شمال سيناء - مطروح - الوادى الجديد - البحر الأحمر".

4 - تضم 14 لعبة مختلفة فردية وجماعية منها: "خماسى كرة القدم وكرة اليد وكرة الطائرة والكرة الشاطئية وتنس الطاولة وألعاب قوى وغير ذلك.

5 - يشارك فى دورة الألعاب الأولمبية الشباب والفتيات خلال المرحلة العمرية من مواليد 1997 وحتى 2003.

6 - نهائيات دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية من المقرر أن تكون بمدينة الغردقة منتصف شهر نوفمبر المقبل.