الرئيسية حوادث حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:08 ص حملة مرورية - أرشيفية كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شنت اﻹدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية. وعززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، وتكثيف انتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية. حملات مرورية رصد متعاطى المخدرات الطرق السريعة مخالفات مرورية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:38 ص المرور يضبط 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:31 ص غدًا.. المرور تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا لإنجاز إصلاحات تستغرق يومين الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:00 ص المرور يضبط 3408 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 09:13 م المرور تضبط 5187 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:48 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9% أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4 "القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات الأوقاف تعلن فتح الباب لإمامة التراويح بمقابل من 2000 إلى 5 آلاف جنيه تعرف على عقوبة حرمان الزوج من رؤية أولاده التضامن: آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية الثلاثاء 4 موارد لتمويل صندوق التدريب والتأهيل للعاملين وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها المزيد من Trending Plus
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