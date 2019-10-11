حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

كتب عبد الرحمن سيد

شنت اﻹدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.

وعززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، وتكثيف انتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.