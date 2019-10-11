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حضور دولى وإقليمى فى انطلاق مفاوضات السلام السودانية فى جوبا الاثنين المقبل

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:14 م
حضور دولى وإقليمى فى انطلاق مفاوضات السلام السودانية فى جوبا الاثنين المقبل سلفاكير رئيس جنوب السودان
الخرطوم /أ ش أ/

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قال عضو مجلس السيادة فى السودان محمد حسن التعايشى، إن الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدى الحكومة السودانية والحركات المسلحة، التى تستضيفها جنوب السودان يوم الاثنين المقبل، سيفتتحها رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بحضور عدد من رؤساء الدول الصديقة والشقيقة.

وأضاف التعايشى (عضو وفد التفاوض الحكومي)، أن اجتماعا عقد اليوم بين وفد دولة جنوب السودان، والمجلس الأعلى للسلام بالسودان برئاسة البرهان، اطمأن خلاله المجلس الأعلى، على ترتيبات الأشقاء فى دولة جنوب السودان لإطلاق المفاوضات يوم الاثنين المقبل، حيث تم التأكد من دعوة كل المشاركين فى بدء العملية التفاوضية، من الشركاء الدوليين والإقليميين، وشركاء التفاوض فى الكفاح المسلح.

وأوضح أن البرهان تسلم دعوة رسمية من سلفاكير ميارديت لحضور الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام فى جوبا، سلمها توت قلواك رئيس وفد دولة جنوب السودان، الذى أطلع المجلس الأعلى، خلال الاجتماع، على ترتيبات واستعدادات دولة جنوب السودان لاستضافة المفاوضات.

وأكد التعايشى أن جنوب السودان وما تتمتع به من عوامل مشتركة مع السودان، مؤهلة لاستضافة عملية السلام، من جانبه، أكد توت قلواك رئيس وفد دولة جنوب السودان، اكتمال الاستعدادات بمدينة جوبا لانطلاق المفاوضات يوم الاثنين المقبل، مشددا على حرص بلاده على إنجاح المفاوضات وتحقيق السلام الشامل فى السودان.

 


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انطلاق مفاوضات السلام

السودان

أخبار السودان

جوبا

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