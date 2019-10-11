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حجز متهم بتزوير شهادة جامعية فى الأزبكية للتحريات

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:50 م
حجز متهم بتزوير شهادة جامعية فى الأزبكية للتحريات حبس-أرشيفية
كتب كريم صبحى ـ عبد الله محمود

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أمرت نيابة الأزبكية، بحجز متهم بتزوير شهادة تخرج منسوب صدورها لإحدى كليات الهندسة، 24 ساعة على ذمة التحريات. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اخطارا من المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، مفاده تلقية بلاغا من مسئولى نقابة المهندسين، بتردد أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) على مقر النقابة لإستخراج بطاقة العضوية، وإكتشاف تقدمه بشهادة مزورة منسوب صدورها لإحدى كليات الهندسة.
 
بالفحص وإجراء التحريات، تبين أن المذكور حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس وقيامه بتزوير شهادة التخرج من كلية الهندسة بإحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ، واستخراجه بطاقة تحقيق شخصية بموجبها، مدون بها "مهندس مدنى حر" والإلتحاق بالعمل بمكتب أحد المهندسين الإستشاريين بالقاهرة.
 
تم استهداف مقر المطبعة، وتبين وجود عدة أجهزة مستخدمة فى تزوير المستندات وطباعتها، وقرص إلكترونى لتخزين البيانات به ملف بإسم أحد الأشخاص يتضمن أرقام هواتف شخصية، وبلاغات مقدمة تجاه إحدى الجهات، بالإضافة لنماذج إيصالات كهرباء وشهادات منسوب صدورها لإحدى الجهات.
 

الأزبكية

تزوير الشهادات

نقابة المهندسين

قسم الأزبكية

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