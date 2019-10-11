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حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة شرعوا فى الاتجار بها بمنشأة القناطر

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:15 م
حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة شرعوا فى الاتجار بها بمنشأة القناطر تجارة المخدرات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة فى شمال الجيزة بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم شحنة من المواد المخدرة، شرعوا فى توزيعها على عملائهم بمنطقة منشأة القناطر والمناطق المجاورة لها.

تمكن ضباط مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، بحوزتهم 500 طربة حشيش، بلغ وزنها 50 كيلو، ومبلغ 40 ألف جنيه، قبل ترويج المضبوطات على عملائهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن تورط 3 عاطلين، فى تكوين تشكيل عصابى، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة خاصةً "مخدر الحشيش" وترويجه على عملائهم بنطاق محافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بمحطة رسوم محور روض الفرج بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، وبحوزتهم 500 طربة حشيش، بلغ وزنها 50 كيلو، ومبلغ 40 ألف جنيه، و5 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بنحو 3 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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