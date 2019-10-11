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حبس عامل لاتهامه بقتل مقاول فى القطامية 4 أيام

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:00 ص
حبس عامل لاتهامه بقتل مقاول فى القطامية 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس عامل بتهمة قتل مقاول، إثر مشاجرة بينهما فى القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة القطامية، بورود بلاغ شرطة النجدة بشخص متوفى بمنطقة الأندلس بجوار المنطقة الصناعية.

وبالانتقال والفحص عُثر على جثة "عبد الرحيم.ع" 64 سنة مقاول، مسجاة على ظهرها أمام أحد العقارات تحت الإنشاء، يرتدى ملابسه كاملة وبها إصابات عبارة عن (إصابات ظاهرية بالجسم، جرح بفروة الرأس من الخلف ونزيف بالأنف والأذن)، وتم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم.

وبسؤال نجل المجنى عليه "ع" 27 سنة مهندس برمجة، قرر بتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد العاملين طرف والده أبلغه بوفاته، إثر ادعاء مشاجرة ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و"أحمد.ج" 24 سنة عامل بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المجنى عليه، بالتعدى على المتهم باستخدام قطعة حجرية، فقام المتهم بالتعدى على المتوفى بالضرب باستخدام عصا خشبية كانت بحوزته، ما أدى إلى حدوث إصابته المشار إليها التى أودت بحياته.


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