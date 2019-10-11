حبس عاطل لاتهامه بحيازة أقراص مخدرة وسلاح فى الساحل

كتب كريم صبحى - عبد الله محمود

أمرت نيابة الساحل بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط بحوزته سلاح نارى و2000 قرص مخدر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطاراً من المقدم علاء خلف الله مفتش قطاع شمال القاهرة، بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الساحل من ضبط "أحمد.ر" 29 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 11 قضية آخرها 11469 لسنة 2017م الساحل "مخدرات"، أثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، و2060 قرصا مخدرا، 560 جنيها، هاتف محمول.

وبمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعه، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.