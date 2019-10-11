حبس عاطل ضبط بحوزته 27 كيلو حشيش واقراص مخدرة فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر ،بحبس عاطل هارب من المؤبد وبحوزته 27 كيلو حشيش و6 آلاف قرص مخدر، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفادة تمكن قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بالمديرية، من ضبط "احمد . أ" ، 31 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3319 لسنة 2017م الأميرية " مخدرات "، والمقضى فيها بالسجن المؤبد مستقلا السيارة رقم ر ى و 465 ماركة BMW سوداء اللون ( مستأجرة ) اثناء تواجده بالمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر اول، وبحوزته" 27 كيلو جرام حشيش، 6000 قرص مخدر، طبنجة صوت عيار 9 مم و3 طلقات صوت، مبلغ مالى 51.600 جنيه، 2 هاتف محمول، ميزان حساس".

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاته والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، والطبنجة الصوت بقصد الدفاع، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.