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حبس صاحب مخزن ضبط به حقن تسبب الموت فى المعادى

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:33 م
حبس صاحب مخزن ضبط به حقن تسبب الموت فى المعادى حبس_أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور، بحبس صاحب مخزن ضبط به  3600 حقنة تسبب الموت المفاجئ 4 أيام على ذمة التحقيق

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط  إدارة مباحث الأحداث، مفادها أن "رضا . ف" ، 45 سنة، مالك مخزن كائن بالطابق الأرضى دائرة قسم شرطة المعادى،  يدير المخزن بدون ترخيص ويجمع كميات كبيرة من أدوية العظام والمكملات الغذائية والحقن المؤثرة على الصحة العامة، والتي تسبب الموت المفاجئ، والمهربة جمركيا داخل المخزن ملكه، بقصد الاتجار وبيعها بأسعار أعلي من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن، بمعرفة ضباط إدارة مباحث الأحداث وبصحبتهم موظفين من  الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي، بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حيث أمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة  من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد ، وأمكن ضبط مكملات غذائية بإجمالي "19 ألف قرص، حقن مؤثرة على الصحة العامة وتسبب الموت المفاجئ باجمالي  3600 حقنة ، أدوية عظام باجمالي عدد 2300 قرص ،  مخدر موضعي باجمالي عدد 1400 أنبوبة" ، بمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وتخزين تلك المضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم،  وتولت النيابة العامة التحقيق

 


المعادى

نيابة المعادى

ضبط حقن تسبب الموت فى المعاجى

اليوم السابع

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