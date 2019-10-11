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جهاز 6 أكتوبر يشن حملات لغلق وتشميع المحال المخالفة وإزالة التعديات

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:38 ص
جهاز 6 أكتوبر يشن حملات لغلق وتشميع المحال المخالفة وإزالة التعديات جهاز أكتوبر يزيل التعديات والمخالفات بشوارع المدينة
كتب أحمد حسن

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شن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عدة حملات لضبط المخالفات وإزالة التعديات بالمدينة، وكذا تنفيذ عددٍ من قرارات غلق وتشميع المحال المخالفة بعدة مناطق.

وأكد المهندس شريف الشربينى أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 19 قرار غلق وتشميع للمحال المخالفة بالحى الأول بالمجاورة الأولى بالقرب من المحور المركزى، كما أسفرت الحملات عن تنفيذ 7 قرارات إزالة للمخالفات بعدة مناطق، ومصادرة عدد من المعدات، وذلك بالتعاون مع شرطتي التعمير والمرافق وإدارة الأمن بجهاز المدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلةً فى أجهزتها المختلفة لمنع المظاهر العشوائية بالمدن الجديدة، وكذا الحفاظ على المظهر الحضارى لتلك المدن.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة المخالفات، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائياً على كل المخالفات بالمدينة، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لإزالة أى تعديات أو مخالفات بالمدينة، ولردع المخالفين وتنفيذاً للقانون، كما تم التنبيه على مسئولى جهاز المدينة بالمتابعة الدورية لما تمت إزالته من مخالفات لعدم عودة المخالفين مرة أخرى.


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه اكتوبر

ازاله الاشغالات

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