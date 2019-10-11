تونس: بدء التصويت بالخارج فى الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية

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انطلقت اليوم الجمعة عملية التصويت فى دوائر الخارج للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية التى يتنافس فيها أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي.



وقد فتح أول مكتب اقتراع أبوابه أمام الناخبين فى مدينة سيدنى الاسترالية فى تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، ويستمر الاقتراع بالخارج على مدى ثلاثة أيام.



وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى جرت فى الخامس عشر من سبتمبر الماضى أسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي، الذى حصد نسبة 6ر15% من أصوات الناخبين ، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.



ووفقا للنظام الانتخابى فى البلاد فإنه حال فشل أى مرشح فى الحصول على الأغلبية اللازمة فى الجولة الأولى ، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.