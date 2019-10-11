تفجير يستهدف دورية للشرطة العسكرية الروسية جنوب سوريا

موسكو /أ ش أ/

أعلن مركز المصالحة الروسى فى سوريا، عن استهداف مسلحين لدورية للشرطة العسكرية الروسية بعبوتين ناسفتين فى جنوب سوريا.

وأوضح رئيس مركز المصالحة الروسى اللواء أليكسى باكين -خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- أنه تم تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع فى طريق سير دورية الشرطة العسكرية الروسية فى محافظة درعا السورية.

وأضاف أنه بعد 20 دقيقة تم تفجير عبوة ناسفة أخرى، بالتزامن مع وصول فريق للأجهزة الأمنية السورية إلى المكان، وأكد باكين عدم وقوع ضحايا أو إصابات بين العسكريين الروس.