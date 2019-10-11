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خلال العام المالى الحالى..

تفاصيل..خطة البترول للوصول بمعدلات إنتاج الزيت إلى 700 ألف برميل يومياً

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:09 م
تفاصيل..خطة البترول للوصول بمعدلات إنتاج الزيت إلى 700 ألف برميل يومياً حقل غاز - أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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عقد وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته لحقل إنتاج بدر 3 بمنطقة الصحراء الغربية، اجتماع عمل موسع مع رؤساء الشركات الأعلى إنتاجاً للزيت الخام بقطاع البترول، والذى ضم رؤساء شركات بتروبل وخالدة وقارون وبدرالدين وعجيبة وجابكو، وذلك لمتابعة تنفيذ خطط إنتاج الزيت الخام خلال العام المالى الحالى 2019/2020 ومراجعة وتقييم الأداء الإنتاجى للشركات والوقوف على تطورات العمل والتعرف عن قرب على مايواجهها من تحديات.
 
وأكد الوزير، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، فى بداية الاجتماع أهمية زيادة القدرات الإنتاجية الحالية من الزيت الخام وتنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتنعكس إيجاباً على الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن خطة الوزارة تستهدف الوصول بمعدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات خلال العام المالى الحالى إلى حوالى 700 الف برميل يومياً.
 
وشدد الوزير، خلال الاجتماع على ضرورة العمل بوتيرة سريعة لتنفيذ خطط رفع القدرات الإنتاجية من الزيت الخام وسرعة تنمية وربط الآبار الجديدة المكتشفة على الإنتاج، موضحاً أن المرحلة الحالية تفرض تحديات كبيرة تتطلب سرعة الإنجاز والعمل بدون ابطاء لإضافة المزيد من الإنتاج الذى تحتاجه الدولة فى استكمال مسيرتها التنموية لعدم وجود رفاهية الوقت فى هذا المجال.
 
وتم خلال الاجتماع استعراض خطط شركات الإنتاج الست من جانب رؤساء الشركات، وبرنامج العمل خلال الأشهر التسعة القادمة من العام المالى 2019/2020 لتحقيق أهداف الخطة والآليات التى تم اعتمادها للتنفيذ فضلا عن استعراض التحديات الرئيسية والحلول لمواجهتها.
 
ووجه الوزير، رؤساء الشركات خلال الاجتماع بالاهتمام بمتابعة معدلات الإنجاز وتنفيذ الخطط والمشروعات على الطبيعة والتواجد الميدانى فى مواقع العمل بما يمكنهم من اتخاذ الإجراءات المثلى والقرارات السليمة فى الوقت المناسب وتذليل كافة التحديات وحل المشكلات، كما وجه بالاستمرار فى تحقيق التكامل بين الشركات فى منظومة العمل داخل المناطق الإنتاجية بما يوفر حلولاً لسرعة ربط آبار الزيت الخام المكتشفة على الإنتاج باستغلال البنية الأساسية القائمة والتى تعد ميزة تنافسية قوية فى تحفيز الشركات العالمية للاستثمار والعمل فى مصر، مشيرا إلى أهمية التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الاستكشاف والإنتاج والتى تساعد على تحسين إنتاجية الزيت الخام.
 
وشدد الوزير، على ضرورة الاستمرار فى الالتزام الصارم بقواعد واشتراطات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة واعطائها الأولوية الكاملة فى مواقع عمل شركات الإنتاج باعتبارها أحد التحديات الرئيسية التى لا تحتمل أى تهاون أو تقصير فى التعامل معها، ووجه رؤساء الشركات بالمراجعة الكاملة لكافة ضوابط واشتراطات الأمن والسلامة داخل مواقع العمل والوقوف على تطبيقها والتطوير المستمر لمنظومة السلامة والصحة المهنية لأهميتها البالغة فى حماية أرواح العاملين والأصول الإنتاجية، واتخاذ ما يلزم لدعم وتطوير كفاءة وسائل الأمان الصناعى والوقاية من الحوادث.
 
وفى نهاية الاجتماع وجه وزير البترول، بالالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات الإنتاجية وعدم الحيود عنها واعتماد آليات جديدة فى تنفيذ الخطط تضمن سرعة وكفاءة تنفيذها و ان تكون هناك منظومة قوية لمتابعة الاعمال داخل الشركات، مؤكدا على استمرار المتابعة والتقييم من جانب الوزارة والهيئات والشركات القابضة للأداء الإنتاجى للشركات لتذليل التحديات وإعطاء دفعات قوية لتنفيذ الخطط.
 

البترول

الزيت الخام

الإنتاج

الحقول

الصحراء الغربية

المكثفات

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