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فى اليوم العالمى للفتيات

تغيرات هرمونية هتظهر على بنتك فى سن المراهقة.. اعرفيها

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:19 م
تغيرات هرمونية هتظهر على بنتك فى سن المراهقة.. اعرفيها الدورة الشهرية-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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مع كل مرحلة عمرية نتعرض لتغيرات هرمونية تؤثر على الشكل والحالة النفسية والتكوين الجسمانى، ولكن تعتبر فترة المراهقة من أهم الفترات التى تمر بها الفتيات وقد تسبب اضطرابات نفسية نتيجة التغيرات الهرمونية الانثوية فى الجسم والتي تقوم بظهور علامات البلوغ.

وفى اليوم العالمى للفتاة يقدم اليوم السابع التغيرات الهرمونية والعلامات التي تظهر على ابنتك وتدل على وصولها لسن البلوغ والمراهقة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Newport academy

علامات البلوغ
علامات البلوغ

 

1: نمو الشعر فى أماكن مختلفة فى الجسم ومنها منطقة تحت الإبط والعانة.

2: بروز الثدى عند الفتيات وينمو مع الوقت.

3:الدورة الشهرية وهى من أهم علامات البلوغ عند الفتيات، وتكون كل شهر وهنا يجب أن تنصح الامهات بنتها بطرق التعامل اثناء الدورة الشهرية، ويصاحبها ألم شديد فى البطن والشعور بالتعب والارهاق الشديد.

4: تغيرات فى شكل الجسم من خلال زيادة وزن الجسم وخصوصا الفخدين والذراعين وأعلى الظهر.

5:التقلبات المزاجية وذلك نتيجة التغيرات الهرمونية التى تتعرض لها الفتاة فى سن المراهقة .

 

 


الدورة الشهرية

اليوم العالمى للفتيات

سن البلوغ

مراهقة

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